Казахстан усиливает поддержку эмиратских инвесторов

Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Нажмедин Мухаметалиулы встретился с Министром инвестиций ОАЭ и управляющим директором холдинга «ADQ» Мухаммедом Хасаном аль-Сувейди.
Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества между двумя странами и уделили особое внимание совместным инвестиционным проектам.
В ходе встречи был обсужден ход реализации проектов на территории Казахстана с участием эмиратских компаний.
Казахский дипломат рассказал о мерах государственной поддержки, оказываемых инвесторам, работающим в стране.
По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем продолжении плодотворного сотрудничества.