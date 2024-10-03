Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан усиливает поддержку эмиратских инвесторов

Казахстан и ОАЭ укрепляют инвестиционное сотрудничество, передает DKnews.kz.

Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Нажмедин Мухаметалиулы встретился с Министром инвестиций ОАЭ и управляющим директором холдинга «ADQ» Мухаммедом Хасаном аль-Сувейди.

Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества между двумя странами и уделили особое внимание совместным инвестиционным проектам.

В ходе встречи был обсужден ход реализации проектов на территории Казахстана с участием эмиратских компаний.

Казахский дипломат рассказал о мерах государственной поддержки, оказываемых инвесторам, работающим в стране.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем продолжении плодотворного сотрудничества.