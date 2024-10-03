Минобороны и эксперты по психологии объединились для помощи военным

Согласно документу организации готовы к проведению онлайн-вебинаров и семинаров для специалистов психологической службы оборонного ведомства на безвозмездной основе. На них будет рассматриваться широкий спектр вопросов, связанных с профилактикой буллинга, лудомании, суицидов, а также эмоционального выгорания военнослужащих. Предусмотрено также проведение встреч, форумов и конференций в офлайн-формате.