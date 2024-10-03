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Минобороны и эксперты по психологии объединились для помощи военным

Министерство обороны заключило меморандум с организациями по вопросам оказания психологической помощи, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Трехсторонний документ подписали заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев, председатель ОО «Ассоциация когнитивно-поведенческой терапии Центрально-Азиатского региона» Жаннат Нуркина и директор ТОО «International Academy of Emotional Intelligence» Асель Муратова.

Генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев выразил признательность коллегам за гражданскую позицию и готовность оказать помощь в проведении профилактических и обучающих мероприятий. Он ознакомил участников встречи с многоуровневой системой психологической работы, действующей в Вооруженных силах.

«Министерство обороны на регулярной основе принимает меры, направленные на предупреждение негативных явлений. Сотрудничество с вашими организациями, обмен опытом будут способствовать повышению профессионального уровня специалистов, и, как следствие, улучшению психологического климата в воинских коллективах» Генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

В ходе встречи Жаннат Нуркина и Асель Муратова рассказали о специфике деятельности своих учреждений и ресурсах, которыми они располагают для оказания методической помощи оборонному ведомству. Стороны также высказали свои предложения по переводу положений меморандума в практическое русло.

Согласно документу организации готовы к проведению онлайн-вебинаров и семинаров для специалистов психологической службы оборонного ведомства на безвозмездной основе. На них будет рассматриваться широкий спектр вопросов, связанных с профилактикой буллинга, лудомании, суицидов, а также эмоционального выгорания военнослужащих. Предусмотрено также проведение встреч, форумов и конференций в офлайн-формате.