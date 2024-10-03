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Асадов: Баку благодарен Лукашенко за майский визит в Карабах

Азербайджанский премьер-министр в Минске особо подчеркнул важность недавней поездки белорусского лидера в Физули и Шуши.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан в мае этого года имел большое значение для Баку, заявил азербайджанский премьер-министр Али Асадов на расширенной встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в четверг в Минске, передает корреспондент Sputnik.

«Особо хотел бы отметить: президент Беларуси посетил освобожденные территории — города Физули и Шушу. Мы это высоко ценим».

подчеркнул глава правительства Азербайджана.

Асадов уверен, что у Баку и Минска наработан солидный багаж практического сотрудничества. Договорно-правовая база двух стран — это около 150 документов.

Госвизит

Александр Лукашенко в мае 2024 года посетил Азербайджан. Тогда президентская пресс-служба сообщала, что он побывал на «возрождаемых территориях». По этим районам он ехал в одной машине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Причем за рулем был азербайджанский лидер.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Совсем новая жизнь будет. Конечно, несчастье дорого обошлось», — отметил тогда Лукашенко, ознакомившись с тем, как восстанавливают регион.

Лукашенко Александр