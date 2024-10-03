Асадов: Баку благодарен Лукашенко за майский визит в Карабах

Александр Лукашенко в мае 2024 года посетил Азербайджан. Тогда президентская пресс-служба сообщала, что он побывал на «возрождаемых территориях». По этим районам он ехал в одной машине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Причем за рулем был азербайджанский лидер.