Асадов: Баку благодарен Лукашенко за майский визит в Карабах

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан в мае этого года имел большое значение для Баку, заявил азербайджанский премьер-министр Али Асадов на расширенной встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в четверг в Минске, передает корреспондент Sputnik.
«Особо хотел бы отметить: президент Беларуси посетил освобожденные территории — города Физули и Шушу. Мы это высоко ценим».
Асадов уверен, что у Баку и Минска наработан солидный багаж практического сотрудничества. Договорно-правовая база двух стран — это около 150 документов.
Госвизит
Александр Лукашенко в мае 2024 года посетил Азербайджан. Тогда президентская пресс-служба сообщала, что он побывал на «возрождаемых территориях». По этим районам он ехал в одной машине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Причем за рулем был азербайджанский лидер.
«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Совсем новая жизнь будет. Конечно, несчастье дорого обошлось», — отметил тогда Лукашенко, ознакомившись с тем, как восстанавливают регион.