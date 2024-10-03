Дни культуры и Дни кино Беларуси пройдут в октябре в Таджикистане

Стороны подвели предварительные итоги сотрудничества двух государств в сфере культуры в 2024 году, отметив положительную динамику в проведении совместных мероприятий. Обсуждались также планы на ближайшую перспективу, в том числе проведение в октябре этого года Дней культуры и Дней кино Беларуси в Таджикистане, подготовка творческих работников из Таджикистана в белорусских вузах, гастрольная деятельность.



Участники встречи констатировали, что народы Беларуси и Таджикистана должны сохранять общие ценности, историческую близость и богатство национальных культур ради мира, стабильности и взаимопонимания в регионе, подчеркнули в МИД.