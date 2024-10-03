Орешкин заявил, что у Иннополиса большие перспективы

«Когда проект “Иннополис” начинался, он не быстро шел, трудно шел. Но был прозорливый взгляд в том числе руководства республики. Оно смогло предсказать, что тут будет, какая будет динамика. Понятно, что все, чем занимается Иннополис — это опережающая динамика относительно всей экономики: IT-сфера, роботы, IT-кластер», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос «Татар-информа».