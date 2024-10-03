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Орешкин заявил, что у Иннополиса большие перспективы

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин высказался об Иннополисе, общаясь с журналистами на форуме DID x AI IN.

Источник: РИА "Новости"

«Когда проект “Иннополис” начинался, он не быстро шел, трудно шел. Но был прозорливый взгляд в том числе руководства республики. Оно смогло предсказать, что тут будет, какая будет динамика. Понятно, что все, чем занимается Иннополис — это опережающая динамика относительно всей экономики: IT-сфера, роботы, IT-кластер», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Замруководитель Администрации Президента России уверен, что у Иннополиса, который попал в нужную нишу, большие перспективы.

Напомним, Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов прибыли этим утром в Иннополис на форум DID x AI IN.

Во время презентации потенциала Иннополиса, заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов отметил, что проекту в этом году исполнилось 10 лет. Сам проект зародился в 2012 году, но два года заняло строительство.