Представители в ОКК: провокационное поведение на постах МС недопустимо

«Нужно четко зафиксировать, что провокационное поведение на постах миротворческих сил (МС) недопустимо. В этот раз все обошлось, а другой в такой ситуации может по-другому повести себя. Надо определить правила поведения миротворцев, чтобы примеру провокатора не последовали другие», — сказал глава российской делегации в ОКК Александр Андреев.