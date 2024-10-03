Представители в ОКК: провокационное поведение на постах МС недопустимо

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Для миротворцев на постах в Зоне безопасности разработают алгоритм действий при различного рода провокациях. Это поможет им действовать более четко и слаженно в конфликтных ситуациях, заявил представитель РФ в Объединенной контрольной комиссии (ОКК).
«Нужно четко зафиксировать, что провокационное поведение на постах миротворческих сил (МС) недопустимо. В этот раз все обошлось, а другой в такой ситуации может по-другому повести себя. Надо определить правила поведения миротворцев, чтобы примеру провокатора не последовали другие», — сказал глава российской делегации в ОКК Александр Андреев.
Приднестровская сторона также считает нужным запросить реакцию сотрудников полиции, которым миротворцы передали хулиганов. Еще один вопрос — почему провокатору дали сохранить, а затем выложить в интернет видео с его откровенно хамством.
«Протокол № 828 ОКК четко говорит, что в случае проведения несанкционированной съемки на постах МС граждан задерживают и вызывают военных наблюдателей. Они должны выяснить обстоятельства произошедшего и передать правоохранительным органам той стороны, гражданином которой является задержанный», — напомнил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.