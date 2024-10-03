В Молдавии заблокировали сайты RUTUBE, Яндекс и Дзен

«На основании обращения №E/10568 от 01.10.2024 Службы информации и безопасности Республики Молдова Orange Moldova заблокировала доступ к следующим сайтам для своих пользователей», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее спецслужба Молдавии распорядилась заблокировать в стране сайты РИА Новости, «Независимой газеты» и ряда других российских СМИ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила политику президента Молдавии Майи Санду с проводимыми Третьим рейхом экспериментами над национальностью и языком людей.