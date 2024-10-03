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В Молдавии заблокировали сайты RUTUBE, Яндекс и Дзен

Служба информации и безопасности Молдавии распорядилась заблокировать доступ к сайтам RUTUBE, Яндекс и Дзен, сообщает интернет-провайдер республики Orange Moldova.

«На основании обращения №E/10568 от 01.10.2024 Службы информации и безопасности Республики Молдова Orange Moldova заблокировала доступ к следующим сайтам для своих пользователей», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее спецслужба Молдавии распорядилась заблокировать в стране сайты РИА Новости, «Независимой газеты» и ряда других российских СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила политику президента Молдавии Майи Санду с проводимыми Третьим рейхом экспериментами над национальностью и языком людей.

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