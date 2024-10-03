Путин поддержал «Разговоры о важном» в детсадах, но попросил не перегибать

3 октября Владимир Путин провел встречу с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». С предложением ввести «Разговоры о важном» в дошкольных учреждениях выступила одна из финалисток конкурса. Отвечая на ее предложение, президент заявил, что «Разговоры о важном» — это «серьезное начало большой работы».
«Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Это первое. Второе — все должно быть искренне, объективно, доходчиво. Не случайно у нас в народе возникли вот эти устойчивые обороты как: впитал в себя что-то с молоком матери. Это говорит о том, что базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая понятия Родины, страны с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, братом или сестрой, младшей или старшей», — сказал он.
«Разговоры о важном» проводятся в России с 2022 года в формате классного часа в среднеобразовательных учреждениях. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что цель «разговоров» — формирование духовно-нравственных ценностей в соответствии со стратегией национальной безопасности.