«Двадцать седьмого сентября 2024 года в бельгийском суде был подан иск против Йенса Столтенберга, на тот момент являвшегося генеральным секретарем НАТО, за его роль в развязывании войны на Украине. Из иска следует, что он, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его», — говорится на личном сайте Пазена. Он не уточняет, был ли иск принят к рассмотрению.