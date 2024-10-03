Гражданин Франции подал иск против Столтенберга из-за Украины

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Гражданин Франции, автор ряда книг, в том числе по украинскому конфликту, Патрик Пазен утверждает, что подал иск в бельгийский суд против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его роль в разжигании конфликта на Украине.
В апреле этого года сообщалось, что Пазен подал аналогичный иск против Столтенберга в суд Франции. О дальнейшей судьбе этого иска не сообщалось.
«Двадцать седьмого сентября 2024 года в бельгийском суде был подан иск против Йенса Столтенберга, на тот момент являвшегося генеральным секретарем НАТО, за его роль в развязывании войны на Украине. Из иска следует, что он, имея возможность предотвратить конфликт, раздувал его», — говорится на личном сайте Пазена. Он не уточняет, был ли иск принят к рассмотрению.
Норвежец Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение десяти лет до 1 октября этого года, когда ему на смену пришел бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.
На своем посту Столтенберг призывал страны НАТО больше тратить на оборону, оказывать военную помощь Украине, а также наращивать возможности альянса на восточном фланге у границ с Россией.