Песков допустил, что участник СВО может стать следующим президентом России

«Вы человек на Донбассе известный, да и в стране уже своими делами. Вы и ваши самые близкие люди сражались за интересы России, за обеспечение безопасности наших людей, ваш сын???(Герой России, командир батальона “Спарта” Владимир “Воха” Жога, погиб во время обстрела Волновахи весной 2022 года???) жизнь за это отдал», — отметил Путин.