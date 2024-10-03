WP: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года
Российские войска в зоне СВО продвигаются с невиданными темпами. В августе и сентябре они освободили 823 квадратных километра, используя тактику штурмов малыми группами, что снижает вероятность обнаружения и ответных мер.
NYT: представитель Дурова отрицает, что он и мать его детей Болгар были парой
Представитель Дурова заявил, что Болгар и Дуров «никогда не были парой». Он также отметил, что Ирина Болгар использовала средства, предназначенные для содержания детей, на покупку предметов роскоши.
Forbes: Киев отправил в Курскую область лучшие танки
Украинские вооруженные силы провели рискованную операцию, отправив лучшие танковые подразделения в Курскую область, что привело к потере ключевых позиций и «жизненно важных подкреплений» на контролируемой Киевом территории. Это привело к потере «нескольких ключевых сел и городов».
Spiegel: список целей ВСУ на территории РФ содержит 261 объект
Украина составила список военных объектов ВС России на территории страны, которые могут стать целью ударов при получении одобрения западных союзников. В список включены «объекты военного назначения» и «места постоянного расположения российских войск».
Foreign Affairs: оборонная промышленность США не успевает за китайской
Китай стал крупнейшим судостроителем, значительно увеличив производство ракет, и выпускает сотни истребителей и десятки кораблей. Несмотря на экономические проблемы, расходы на оборону растут, а в некоторых областях китайская оборонная промышленность опережает американскую.