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Последние зарубежные новости за 3 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 3 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

WP: ВС России продвигаются в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года

Источник: РИА "Новости"

Российские войска в зоне СВО продвигаются с невиданными темпами. В августе и сентябре они освободили 823 квадратных километра, используя тактику штурмов малыми группами, что снижает вероятность обнаружения и ответных мер.

NYT: представитель Дурова отрицает, что он и мать его детей Болгар были парой

Источник: Reuters

Представитель Дурова заявил, что Болгар и Дуров «никогда не были парой». Он также отметил, что Ирина Болгар использовала средства, предназначенные для содержания детей, на покупку предметов роскоши.

Forbes: Киев отправил в Курскую область лучшие танки

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Украинские вооруженные силы провели рискованную операцию, отправив лучшие танковые подразделения в Курскую область, что привело к потере ключевых позиций и «жизненно важных подкреплений» на контролируемой Киевом территории. Это привело к потере «нескольких ключевых сел и городов».

Spiegel: список целей ВСУ на территории РФ содержит 261 объект

Источник: U.S. Army

Украина составила список военных объектов ВС России на территории страны, которые могут стать целью ударов при получении одобрения западных союзников. В список включены «объекты военного назначения» и «места постоянного расположения российских войск».

Foreign Affairs: оборонная промышленность США не успевает за китайской

Источник: AP 2023


Китай стал крупнейшим судостроителем, значительно увеличив производство ракет, и выпускает сотни истребителей и десятки кораблей. Несмотря на экономические проблемы, расходы на оборону растут, а в некоторых областях китайская оборонная промышленность опережает американскую.