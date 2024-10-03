«Тогда, чтобы не допустить еще более худших вещей, все подписали это соглашение. Можно ли было предотвратить войну? Этот вопрос больше не актуален. Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — сказала Меркель в 2023 году в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.