В туалете Джонсона нашли прослушку после визита премьера Израиля

Кроме того, во время встречи Джонсон рассказал Нетаньяху о наличии в его кабинете того самого стола, за которым была составлена Декларация Бальфура, в которой изложили «цель создания в Палестине национального очага для еврейского народа», на что израильский премьер восхищенно произнес: «Вау!» Затем Джонсон похвастался наличием «той самой ручки, которой пользовались» при написании декларации, но вместо этого вытащил из ящика шариковую ручку Bic. Джонсон признал в книге, что не знает, где писалась декларация, и вряд ли это тот самый стол.