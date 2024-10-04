Владимир Путин на встрече с учителями говорил о Сталинграде

Воспитатель детского сада из Вологды Надежда Воронцова обратилась к главе государства с предложением проводить «Разговоры о важном» не только в школах, но и в дошкольных учреждениях. Президент идею одобрил, подчеркнув, что этот проект уже имеет хорошие результаты — он ориентирует молодого человека в пространстве. Владимир Путин вспомнил, как еще сравнительно недавно школьные учебники по новейшей истории лишь несколькими строчками рассказывали о Сталинградском сражении, определившем ход Второй мировой войны.
«К сожалению (мы много об этом раньше говорили, сейчас выстраивается эта работа), когда в школьных учебниках говорили о чем угодно про времена Второй мировой войны, только не упоминали там почти о Сталинградской битве, — это странно, понимаете, просто невероятно. 27 миллионов человек, по последним данным, мы потеряли, страна потеряла в ходе Второй мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны. А такие страны, как Великобритания, где-то 350 или 400 тысяч потеряли. Весь вермахт был сосредоточен на Восточном фронте фактически, 80 процентов, — напомнил президент. — А про Сталинградскую битву почему-то в наших учебниках упоминали вскользь. Конечно, такая ориентация в информационном пространстве к чему приводит? Разумеется, если мы будем Иваном, родства не помнящим, то у нас и будущего не будет никогда. У меня такое впечатление, что это специально кто-то пытался так воспитывать наше новое, подрастающее поколение».
Масштабный проект «Разговоры о важном» стартовал 1 сентября 2022 года. В нем приняли участие все российские школы — теперь каждая учебная неделя в них начинается с классного часа, посвященного темам, волнующим молодое поколение. Волгоградская область не стала исключением. Регион является признанным центром патриотической работы и патриотического воспитания. Свой высокий статус Волгоградская область подтвердила и в сентябре этого года, когда в Среднеахтубинском районе на площадке военно-спортивного лагеря «Авангард» прошла «Зарница 2.0», прогремевшая на всю страну.