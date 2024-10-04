Владимир Путин на встрече с учителями говорил о Сталинграде

«К сожалению (мы много об этом раньше говорили, сейчас выстраивается эта работа), когда в школьных учебниках говорили о чем угодно про времена Второй мировой войны, только не упоминали там почти о Сталинградской битве, — это странно, понимаете, просто невероятно. 27 миллионов человек, по последним данным, мы потеряли, страна потеряла в ходе Второй мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны. А такие страны, как Великобритания, где-то 350 или 400 тысяч потеряли. Весь вермахт был сосредоточен на Восточном фронте фактически, 80 процентов, — напомнил президент. — А про Сталинградскую битву почему-то в наших учебниках упоминали вскользь. Конечно, такая ориентация в информационном пространстве к чему приводит? Разумеется, если мы будем Иваном, родства не помнящим, то у нас и будущего не будет никогда. У меня такое впечатление, что это специально кто-то пытался так воспитывать наше новое, подрастающее поколение».