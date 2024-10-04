Сестра Ким Чен Ына назвала бессмысленной клоунадой военный парад в Южной Корее

Журналисты отмечают, что для северокорейской женщины такая карьера большая редкость. Ким Е Чжон не смогла бы рассчитывать на подобное, если бы не ее удачное родство. Некоторые специалисты считают, что она все равно не смогла бы стать лидером страны из-за своего пола, хотя законами КНДР это не запрещено. В то же время, по родственной линии у Ким Чен Ына нет приемника мужчины — у него есть только сестра и подрастающая дочь.