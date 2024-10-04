Медведев назвал «единственную форму привлечения» россиян на спецоперацию

В июле политик сообщил, что с начала 2024 года контракты на военную службу в российской армии заключили почти 200 тыс. человек. Минобороны тогда же заявляло, что «среднестатистический темп набора» на контрактную службу составляет около тысячи человек в сутки. Президент Владимир Путин говорил в сентябре, что число тех, кто «чувствуют потребность защищать Родину», резко увеличилось.