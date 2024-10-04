Антонов: США предпочитают не обсуждать с РФ провокацию ВСУ в Курской области

«Официальные лица в Вашингтоне предпочитают не разговаривать с нами о бессмысленной провокации ВСУ в Курской области, где разгромили деревни, убили простых людей. При этом ни одного осуждения из Вашингтона нами услышано не было. Не захотели данный сюжет обсуждать и в администрации [США] на личных встречах. Никакого сочувствия. Ни единого слова», — подчеркнул он.