Маск обвинил демократов в «афере» с мигрантами ради победы на выборах

«Демократы умышленно ввозят избирателей в колеблющиеся штаты и облегчают им получение гражданства. Вопрос лишь в том, когда (а не если) достаточное количество мигрантов сможет проголосовать так, чтобы сменить сторону всех колеблющихся штатов, приведя страну к постоянному правлению одной партии», — написал он на своей странице в соцсети Х.