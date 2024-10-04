NYT сообщила о «приглашении» убитого Насраллы Израилю войти в Ливан

За несколько дней до гибели Насралла сказал, что ливанские военные получат преимущество, если израильские силы пересекут границу. Во время выступления он жестами приглашал израильтян войти и использовал арабское слово, означающее «добро пожаловать».
Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил CNN, что Насралла незадолго до своей гибели согласился на 21-дневное перемирие с Израилем. Оно было предложено США, Францией и их союзниками на Генеральной Ассамблее ООН.
По словам Бу Хабиба, Ливану передали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже выразил согласие с этой идеей. Представитель Белого дома должен был прибыть в Ливан для переговоров о прекращении огня, рассказал министр.
«Они сказали нам, что господин Нетаньяху согласился на это, и мы также получили согласие “Хезболлы” на это, и вы знаете, что произошло с тех пор», — заявил дипломат.
Насралла погиб во время авиаудара израильской армии по южному пригороду Бейрута, «оплота» «Хезболлы», 27 сентября. Параллельно в Ливане идет военная операция ЦАХАЛ «Стрелы севера», которая с 1 октября перешла в наземную фазу. В целом же обстрелы в приграничье Израиля и Ливана длятся с 8 октября прошлого года.
Израильский бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Асаф Ориан, сказал NYT, что нынешняя обстановка показывает — «сильный и умный Израиль, каким он был до [нападения ХАМАС на Израиль] 7 октября, вернулся».
Его слова коррелируют с результатами опроса Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, которые приводит издание: 87% еврейского населения Израиля в целом или в значительной степени доверяют армии. При этом премьеру Нетяньяху доверяют только 37% респондентов.