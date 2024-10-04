Путин прокомментировал планы по отмене оплаты проезда наличными в Перми

«Недавно мы анонсировали, что планируем переводить оплату проезда в транспорте исключительно в безналичную форму. В первую очередь это связано с необходимостью исключить нагрузку на водителя и повысить безопасность движения. Наличных платежей сейчас порядка 3,5%. Это небольшая величина в общей массе. Планируется, что наличными в транспорте рассчитываться будет нельзя», — сообщил perm.aif.ru Анатолий Путин.