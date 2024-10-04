Путин прокомментировал планы по отмене оплаты проезда наличными в Перми

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин прокомментировал perm.aif.ru планы по отмене оплаты проезда в автобусах и трамваях наличными.
«Недавно мы анонсировали, что планируем переводить оплату проезда в транспорте исключительно в безналичную форму. В первую очередь это связано с необходимостью исключить нагрузку на водителя и повысить безопасность движения. Наличных платежей сейчас порядка 3,5%. Это небольшая величина в общей массе. Планируется, что наличными в транспорте рассчитываться будет нельзя», — сообщил perm.aif.ru Анатолий Путин.
Пермяки, которые не пользуются смартфонами и не имеют банковской карты, могут приобрести транспортную карту для оплаты, говорит Анатолий Путин.
Ранее perm.aif.ru писал, что новые автобусы в Перми будут с двойными стеклопакетами. Это позволит поддерживать необходимую температуру воздуха в салоне. Кроме того, транспорт оснастят датчиками, которые будут оповещать диспетчерскую службу дептранса о некорректной работе систем кондиционирования.