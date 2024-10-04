В Астане соберутся руководители органов безопасности и спецслужб СНГ

Планируется выработать меры по активизации сотрудничества при организации поиска членов международных террористических организаций и иных радикальных элементов на каналах въезда-выезда в страны СНГ, а также подвести итоги работы Базовой организации государств-участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма в текущем году и определить направления дальнейшей работы на следующий год.