Ради инаугурации губернатора «Сталинградскую битву» закроют от туристов

«Инаугурация губернатора Волгоградской области пройдет в 12 часов в музее “Сталинградская битва”, — прокомментировали “ФедералПресс” в администрации Волгоградской области.
На подобные мероприятия приглашаются чиновники, депутаты, а также представители крупного бизнеса и руководители силовых структур. Ради такого состава музей «Сталинградская битва» закроют от туристов и просто желающих ознакомиться с историей.
Остальные могут потом посмотреть происходившее в новостях муниципальных телеканалов.
Отметим, что это уже третья инаугурация Андрея Бочарова как губернатора Волгоградской области.