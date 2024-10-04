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Ради инаугурации губернатора «Сталинградскую битву» закроют от туристов

ВОЛГОГРАД, 4 октября, ФедералПресс. Сегодня пройдет инаугурация губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Ради этого мероприятия, а также гостей в виде чиновников и депутатов закроют музей.

«Инаугурация губернатора Волгоградской области пройдет в 12 часов в музее “Сталинградская битва”, — прокомментировали “ФедералПресс” в администрации Волгоградской области.

На подобные мероприятия приглашаются чиновники, депутаты, а также представители крупного бизнеса и руководители силовых структур. Ради такого состава музей «Сталинградская битва» закроют от туристов и просто желающих ознакомиться с историей.

Остальные могут потом посмотреть происходившее в новостях муниципальных телеканалов.

Отметим, что это уже третья инаугурация Андрея Бочарова как губернатора Волгоградской области.