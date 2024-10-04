Новый полпред УрФО Артем Жога прибыл в Екатеринбург

В интервью телеканалу «Россия 24» господин Жога рассказал о планах активно погрузиться в жизнь УрФО после прибытия. «Приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, аппаратом полпреда, проехать все регионы, города, познакомиться с администрациями и руководителями регионов, выслушать, какие сейчас есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственное быстрое решение тех или иных вопросов. Уральский федеральный округ очень большой, я посмотрел по карте, так что мне предстоит много перемещаться и знакомиться», — пояснил он.