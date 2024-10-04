Новый полпред УрФО Артем Жога прибыл в Екатеринбург

В интервью телеканалу «Россия 24» господин Жога рассказал о планах активно погрузиться в жизнь УрФО после прибытия. «Приехать на новое место работы, познакомиться с коллективом, аппаратом полпреда, проехать все регионы, города, познакомиться с администрациями и руководителями регионов, выслушать, какие сейчас есть острые проблемы, в чем нуждается непосредственное быстрое решение тех или иных вопросов. Уральский федеральный округ очень большой, я посмотрел по карте, так что мне предстоит много перемещаться и знакомиться», — пояснил он.
Напомним, Владимир Путин 2 октября назначил председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу полпредом УрФО, он сменил на посту Владимира Якушева, который покинул должность 24 сентября. По его словам, на новом рабочем месте он планирует опираться на полученный опыт военной службы на Донбассе и рассчитывает на эффективное сотрудничество с губернаторами и главами муниципалитетов Урала.