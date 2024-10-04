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Марат Кожаев уходит из МВД в Сенат

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана и назначил его депутатом Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Соответствующие документы, подписанные президентом, 4 октября 2024 года опубликовали на сайте Акорды:

  1. Распоряжением главы государства Кожаев Марат Шадетханович освобожден от должности первого заместителя министра внутренних дел РК.
  2. Указом главы государства Кожаев Марат Шадетханович назначен депутатом Сената Парламента РК.

Марат Кожаев родился 23 февраля 1964 года в Алматинской области. Окончил в 1989 году Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2001 году — Академию МВД РК по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 1984 году милиционером изолятора временного содержания отдела внутренних дел Каскеленского района управления внутренних дел Алматинской области. С 1985-го по 2004 год занимал различные должности в органах внутренних дел. Также был заместителем начальника Департамента внутренних дел Алматы (2004−2007), замначальника Департамента (ведающий вопросами следствия) по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы (2007−2009), замначальника Департамента внутренних дел Жамбылской области (2009−2012). С февраля 2012 года по август 2014-го занимал должность председателя следственного комитета МВД РК, с сентября 2014 года по декабрь 2017-го — начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области, с декабря 2017 года по апрель 2019-го — начальника Департамента внутренних дел Астаны.