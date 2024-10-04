Марат Кожаев уходит из МВД в Сенат

Трудовую деятельность начал в 1984 году милиционером изолятора временного содержания отдела внутренних дел Каскеленского района управления внутренних дел Алматинской области. С 1985-го по 2004 год занимал различные должности в органах внутренних дел. Также был заместителем начальника Департамента внутренних дел Алматы (2004−2007), замначальника Департамента (ведающий вопросами следствия) по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы (2007−2009), замначальника Департамента внутренних дел Жамбылской области (2009−2012). С февраля 2012 года по август 2014-го занимал должность председателя следственного комитета МВД РК, с сентября 2014 года по декабрь 2017-го — начальника Департамента внутренних дел Павлодарской области, с декабря 2017 года по апрель 2019-го — начальника Департамента внутренних дел Астаны.