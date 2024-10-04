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Токаев подписал указ о прекращении полномочий сенатора Калтаевой

4 октября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия сенатора Ляззат Калтаевой, сообщает Zakon.kz.

Источник: senate.parlam.kz

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Калтаевой Ляззат Молдабековны», — говорится в официальном документе.

Ляззат Калтаева родилась 4 февраля 1965 года в Кызылординской области.

Окончила Всесоюзный заочный институт искусств, Казахский педагогический институт имени Абая, учебный центр «Арман» при КИМЭП и Каспийский общественный университет.

Трудовой стаж:

  • секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов Алматы (1987−1991 гг.);
  • инженер по маркетингу многоотраслевого малого предприятия «Тумар» Общества инвалидов Алатауского района, (1991−1996 гг.);
  • инженер по маркетингу малого предприятия «Виктория» Алматы (1996−1997 гг.);
  • председатель Общественного объединения «Ассоциация женщин с инвалидностью “Шырак”, г. Алматы (2001−2022 гг.).

Выборные должности, депутатство:

  • депутат маслихата Алматы (с 2016—2021 гг.);
  • депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 28 января 2022 года).