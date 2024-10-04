Токаев подписал указ о прекращении полномочий сенатора Калтаевой

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды.
«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Калтаевой Ляззат Молдабековны», — говорится в официальном документе.
Ляззат Калтаева родилась 4 февраля 1965 года в Кызылординской области.
Окончила Всесоюзный заочный институт искусств, Казахский педагогический институт имени Абая, учебный центр «Арман» при КИМЭП и Каспийский общественный университет.
Трудовой стаж:
- секретарь Фрунзенского районного общества инвалидов Алматы (1987−1991 гг.);
- инженер по маркетингу многоотраслевого малого предприятия «Тумар» Общества инвалидов Алатауского района, (1991−1996 гг.);
- инженер по маркетингу малого предприятия «Виктория» Алматы (1996−1997 гг.);
- председатель Общественного объединения «Ассоциация женщин с инвалидностью “Шырак”, г. Алматы (2001−2022 гг.).
Выборные должности, депутатство:
- депутат маслихата Алматы (с 2016—2021 гг.);
- депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 28 января 2022 года).