В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США

«Для обеспечения военной безопасности и безопасности в более широком смысле, в условиях, когда курс на нанесение нам стратегического поражения вряд ли претерпит изменение в обозримой перспективе, тем более мы должны максимально быть мобилизованными и готовыми показывать всем, что реально мы противостоим серьезному противнику. Делаем это эффективно и наши интересы в этой ситуации — интересы развития, интересы спокойствия в обществе, интересы формирования, если хотите, крепостной стены, за которой мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и их группы подпевал и прихвостней, — эта политика становится для нас на американском направлении основополагающей», — сказал Рябков.