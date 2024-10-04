В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США

«Безусловно. Комплексно, со всех точек зрения», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, означает ли готовность России к долгому противостоянию с США, что просчитываются сценарии как политического, так и военного противостояния.
Он пояснил, что для повышения устойчивости народного хозяйства к нелегитимным противоправным санкциям, которые приобрели огромный размах и самодовлеющий характер, делается все необходимое.
«Для обеспечения военной безопасности и безопасности в более широком смысле, в условиях, когда курс на нанесение нам стратегического поражения вряд ли претерпит изменение в обозримой перспективе, тем более мы должны максимально быть мобилизованными и готовыми показывать всем, что реально мы противостоим серьезному противнику. Делаем это эффективно и наши интересы в этой ситуации — интересы развития, интересы спокойствия в обществе, интересы формирования, если хотите, крепостной стены, за которой мы будем развиваться, не опасаясь враждебных выпадов США и их группы подпевал и прихвостней, — эта политика становится для нас на американском направлении основополагающей», — сказал Рябков.
По его словам, вопрос о том, идет ли речь о геополитическом противостоянии или вооруженном, «зависит от американцев».
«Мы их предостерегаем от дальнейшей эскалации. Потому что до бесконечности играть в те геополитические игры, которыми они занимаются долгое время и которые, по сути, и спровоцировали нынешний открытый конфликт и кризис в сфере безопасности в Евроатлантике, не получается. Они зря думают, что бесконечные попытки испытать нас на прочность не приведут к жестким контрмерам. Гораздо более жестким, чем-то, что уже делается сейчас», — заключил высокопоставленный дипломат.