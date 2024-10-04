Демешин: необходимо взаимодействовать с людьми, идти к ним навстречу

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл ежегодный семинар-совещание с главами и председателями представительных органов власти, наградил победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и встретился с его участниками. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие прошло в КДЦ «Созвездие» в районе имени Лазо.
Отметим, что на участие в региональном этапе конкурса в этом году поступило 53 заявки, а размер призового фонда, который распределен между муниципалитетами, — 10 миллионов рублей. Обращаясь с собравшимся, Дмитрий Демешин отметил, что местное самоуправление — это самый близкий к людям уровень власти, который должен работать в интересах жителей.
— Ваша задача — понимать запросы и чаяния людей и вместе с ними их решать. Убежден, что абсолютное большинство из вас нацелены на глубокую работу во благо развития вверенных вам территорий и защиту людей, которые на этих территориях живут, — сказал глава края. Также губернатор подчеркнул, что необходимо активно взаимодействовать с людьми, идти им навстречу и оказывать поддержку. — Чиновники не должны быть «чинушами». Наша с вами задача — не сидеть с важным видом, ожидая, что к нам придут и попросят. Нет, это мы с вами должны идти поддерживать людей, поддерживать развитие края, — акцентировал внимание Дмитрий Демешин. Губернатор подчеркнул, что органы местного самоуправления должны использовать все возможности для развития своих территорий — участие в различных программах, конкурсах, взаимодействие с бизнесом и вовлечение жителей в вопросы местного значения. И в этой работе необходимо отталкиваться именно от запросов населения.
— Во всех поселениях есть вопросы к власти по поводу плохих дорог, долгостроев, аварийных домов, ремонта школ и больниц и многого другого. Мы не просто так создали интернет-портал «Атлас 27». И вы участвовали в его создании. Он для нас — целеуказание в работе. И не абстрактный какой-то документ, а посылы от людей, которые нам ставятся. Мы почти 9 тысяч проблемных объектов собрали в этом Атласе. Именно его мы положили в программу развития края, — заявил Дмитрий Демешин. Отметим, для стимулирования муниципальных образований, показавших лучшие результаты работы, из краевого бюджета ежегодно выделяются гранты. В текущем году сумма составляет 23,4 миллиона рублей.
Дмитрий Демешин также назвал муниципалитеты-лидеры по участию в программе развития территориального общественного самоуправления. Подчеркнул, что ждет активности от глав и председателей представительных органов.
— Нельзя сидеть, сложив руки в ожидании, что всё за вас сделает район или край. Это не призыв — это прямое поручение вам. Я и вся команда Хабаровского края открыты для того, чтобы вы работали. Но при всем при этом мы и оценим, как вы работаете и насколько вы эффективны в этой работе, — заявил глава региона.
Губернатор напомнил, что 2024 году президент Владимир Путин анонсировал новый национальный проект — «Инфраструктура для жизни». В рамках него предусмотрено определение не менее 2 тысяч опорных населенных пунктов и разработка для каждого из них долгосрочных планов развития. В Хабаровском крае предложено создать 22 опорных населенных пункта.
Общение с представителями муниципалитетов продлилось около двух часов. Дмитрий Демешин ответил на вопросы, касающиеся различных аспектов жизни в регионе.
— Мы с вами прежде всего — те люди, которые должны помогать своим жителям. И если каждый из нас возьмёт это за правило, я убеждён, что жизнь у нас на территории будет существенно лучше, — подчеркнул в завершение встречи губернатор. Добавим, что выступление губернатора Дмитрия Демешина на встрече с представителями муниципалитетов фактически можно назвать программным. Избранный глава региона обозначил главам и депутатскому корпусу среднесрочные и долгосрочные цели, ориентиры, которых они должны придерживаться в работе, а также его ожидания от работы органов местного самоуправления. Если резюмировать речь губернатора, то главное, что он требует от мэров — ориентированность на результат, то есть желание реально помогать людям с решением их проблем.