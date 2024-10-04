Демешин: необходимо взаимодействовать с людьми, идти к ним навстречу

— Ваша задача — понимать запросы и чаяния людей и вместе с ними их решать. Убежден, что абсолютное большинство из вас нацелены на глубокую работу во благо развития вверенных вам территорий и защиту людей, которые на этих территориях живут, — сказал глава края. Также губернатор подчеркнул, что необходимо активно взаимодействовать с людьми, идти им навстречу и оказывать поддержку. — Чиновники не должны быть «чинушами». Наша с вами задача — не сидеть с важным видом, ожидая, что к нам придут и попросят. Нет, это мы с вами должны идти поддерживать людей, поддерживать развитие края, — акцентировал внимание Дмитрий Демешин. Губернатор подчеркнул, что органы местного самоуправления должны использовать все возможности для развития своих территорий — участие в различных программах, конкурсах, взаимодействие с бизнесом и вовлечение жителей в вопросы местного значения. И в этой работе необходимо отталкиваться именно от запросов населения.