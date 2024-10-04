Президент Токаев принял руководителей спецслужб стран СНГ

Президент отметил, что данная площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности, и в современных условиях роль совета еще более возрастает.
«Глава государства подчеркнул, что своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран».
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств содружества, способствуя укреплению сотрудничества в области обеспечения международной безопасности.