Главком ВСУ Сырский отдал приказ усилить оборону в ДНР. Военная операция, день 954-й

8:46 Волонтеры Российского Красного Креста (РКК) по Курской области вместе с правоохранительными органами и правительством региона нашли ~более тысячи родственников~, семьи которых потеряли их в момент вторжения ВСУ на территорию региона, сообщил ТАСС председатель областного отделения РКК Алексей Гапонов.
8:37 Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что кандидат в президенты США Дональд Трамп не допустит падения Украины в случае своей победы на выборах в ноябре.
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8:21 Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы в Воронежской области, возникшее при падении беспилотника, было оперативно потушено сразу после прибытия пожарных. Предприятие не получило ущерба, пострадавших нет, сообщил губернатор.
8:17 Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ усилить оборону в восточной части ДНР, подконтрольной Украине, вскоре после того, как украинские военные сдали Угледар, сообщает Reuters.
8:14 Эффективность призыва по мобилизации на Украине низкая, военкомы берут взятки за освобождение от службы, сообщил неназванный одесский офицер-военком газете The Times.
По его словам, Одесская область — одна из худших в списке по выполнению плана мобилизации.
8:11 В подконтрольном Киеву Запорожье произошла серия взрывов, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
8:09 В Аннинском районе Воронежской области средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены украинские дроны, один из них упал на территории нефтебазы, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Произошло возгорание пустой цистерны, предварительно, пострадавших нет.
8:04 Средства за ночь сбили 18 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Ростовской областями и акваторией Азовского моря — Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 954-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.