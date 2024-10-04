Артем Иванов возглавил Канавинский район

Артем Иванов стал главой Канавинского района. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.
По словам Юрия Шалабаева, новый глава района родом из Нижнего Новгорода и имеет опыт работы в муниципальной власти.
«Канавинцы, надеюсь на вашу помощь новому руководителю. Именно вы, как никто другой, знаете родной район и его потребности. Пусть совместная работа принесёт желаемые результаты!».
Артему Иванову 31 год. Он окончил ННГУ им. Лобачевского по специальности «Государственное и муниципальное управление», также прошел дополнительное обучение в РАНХиГС по реализации национальных и региональных проектов.
В мэрии Нижнего Новгорода Иванов работает с 2017 года. В свое время успел поработать в администрациях Канавинского и Ленинского районов: в последнем он занимал должность заместителя главы района в течение двух лет.
Напомним, что бывший глава Канавинского района Олег Алешин покинул свой пост 16 мая 2024 года. Он уволился по собственному желанию из-за перехода на другую работу. Куда именно — он не уточнил.
Конкурс на замещение должности главы Канавинского района стартовал 6 июня и продлился до 25 июня. На нем отбирали кандидатов с высшим образованием, в приоритете — связанным с госуправлением или менеджментом, а также опытом управления. Всего было подано 24 заявки.
По итогам отбора на должность главы администрации Канавинского района претендовали семь человек.