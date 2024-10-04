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Премьер Румынии Марчел Чолаку прибывает в Молдову

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку четвертого октября совершит визит в Молдову, сообщает управление по связям с общественностью молдавского кабмина.

Источник: Sputnik.md

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан встретит своего румынского коллегу с военными почестями, после чего пройдет пройдет двусторонняя встреча глав правительств двух стран, а позже — встреча делегаций в расширенном формате.

Главы кабминов Молдовы и Румынии выступят с заявлениями для прессы и примут участие в мероприятии по передаче школьных микроавтобусов от румынского правительства.

В ходе визита Чолаку также проведет встречи с президентом Молдовы Майей Санду и председателем парламента Игорем Гросу.

В поездке румынского премьера сопровождают вице-премьер Мариан Някшу, министр экономики, предпринимательства и туризма Штефан-Раду Опря, а также министр сельского хозяйства и развития сельских районов Флорин Барбу.

Визит будет способствовать углублению двустороннего стратегического партнерства в целях европейской интеграции Молдовы и укреплению молдавско-румынских торгово-экономических связей, подчеркнули в правитеьстве.