Премьер Румынии Марчел Чолаку прибывает в Молдову

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан встретит своего румынского коллегу с военными почестями, после чего пройдет пройдет двусторонняя встреча глав правительств двух стран, а позже — встреча делегаций в расширенном формате.
Главы кабминов Молдовы и Румынии выступят с заявлениями для прессы и примут участие в мероприятии по передаче школьных микроавтобусов от румынского правительства.
В ходе визита Чолаку также проведет встречи с президентом Молдовы Майей Санду и председателем парламента Игорем Гросу.
В поездке румынского премьера сопровождают вице-премьер Мариан Някшу, министр экономики, предпринимательства и туризма Штефан-Раду Опря, а также министр сельского хозяйства и развития сельских районов Флорин Барбу.
Визит будет способствовать углублению двустороннего стратегического партнерства в целях европейской интеграции Молдовы и укреплению молдавско-румынских торгово-экономических связей, подчеркнули в правитеьстве.