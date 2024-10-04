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Борьба с терроризмом: главы спецслужб стран СНГ встречаются в Астане

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В столице Казахстана Астане проходит 55-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Источник: МПА СНГ

«В ходе пленарного заседания основное внимание члены совета уделят совершенствованию взаимодействия специальных служб стран содружества в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом».

говорится в сообщении.

Участники планируют выработать меры по активизации сотрудничества при организации поиска членов международных террористических организаций и иных радикальных элементов на каналах въезда-выезда в страны СНГ, а также подвести итоги работы Базовой организации государств-участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма в текущем году, определить направления дальнейшей работы на следующий год.

Справочно:

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества создан решением Совета глав государств СНГ от 28 марта 1997 года в целях взаимодействия и координации действий органов безопасности и специальных служб в сфере борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности. Председательство в СОРБ, по согласованному решению его членов, осуществляет директор ФСБ России.

Основной формой деятельности СОРБ являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, поочередно на территориях государств СНГ.

Предыдущее заседание прошло 24 мая 2024 года в Бишкеке. На нем рассмотрели предложения по совместному противодействию угрозам со стороны международных террористических организаций, а также лиц, получивших боевую подготовку и опыт за рубежом с целью дестабилизации обстановки в государствах СНГ.

СНГ