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Депутат ГД РФ Абрамченко опровергла строительство новой АЭС в Новочеркасске

В регионе уже есть одна АЭС.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер Госдумы РФ от Ростовской области Виктория Абрамченко опровергла сообщения о строительстве новой атомной станции в Новочеркасске. Об этом она написала в своём микроблоге.

По словам политика, жители города выступили против возведения нового объекта энергетики. Кроме того, в регионе уже есть одна АЭС, где можно построить дополнительные энергоблоки.

«Минэнерго действительно рассматривало этот вариант, но я услышала мнение новочеркассцев — многие против новой АЭС. Донесла эту позицию до федерального центра», — подчеркнула депутат.

Теперь осталось дождаться официальных бумаг, где Новочеркасск будет исключён из списка площадок для строительства новых АЭС.

В то же время власти продолжат работу по наращиванию мощностей энергосистемы донского региона, которая обслуживает почти 26 млн человек. Это необходимо во избежание повторения ситуации с массовыми отключениями электричества летом 2024 года.

энергетика