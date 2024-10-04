Депутат ГД РФ Абрамченко опровергла строительство новой АЭС в Новочеркасске

Вице-спикер Госдумы РФ от Ростовской области Виктория Абрамченко опровергла сообщения о строительстве новой атомной станции в Новочеркасске. Об этом она написала в своём микроблоге.
По словам политика, жители города выступили против возведения нового объекта энергетики. Кроме того, в регионе уже есть одна АЭС, где можно построить дополнительные энергоблоки.
«Минэнерго действительно рассматривало этот вариант, но я услышала мнение новочеркассцев — многие против новой АЭС. Донесла эту позицию до федерального центра», — подчеркнула депутат.
Теперь осталось дождаться официальных бумаг, где Новочеркасск будет исключён из списка площадок для строительства новых АЭС.
В то же время власти продолжат работу по наращиванию мощностей энергосистемы донского региона, которая обслуживает почти 26 млн человек. Это необходимо во избежание повторения ситуации с массовыми отключениями электричества летом 2024 года.