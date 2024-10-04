Текслер сделал заявление: «Развитие села — стратегический приоритет»

«Для нас важно, чтобы муниципальные районы области динамично развивались, чтобы жизнь людей на селе была комфортной и благополучной. Действенным инструментом для решения этой задачи служит программа комплексного развития сельских территорий. Благодаря ей в области отремонтировали десятки клубов, школ, библиотек, детских садов. Строятся новые спортивные объекты — например, плавательный бассейн в Октябрьском районе. На особом контроле — благоустройство и модернизация инфраструктуры».