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Текслер сделал заявление: «Развитие села — стратегический приоритет»

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об актуальности развития сельских территорий. В этом году на реализацию мероприятий госпрограммы в регионе из федерального и областного бюджетов выделено 174,1 млн рублей, из которых к концу сентября направлено 112 млн рублей.

«Для нас важно, чтобы муниципальные районы области динамично развивались, чтобы жизнь людей на селе была комфортной и благополучной. Действенным инструментом для решения этой задачи служит программа комплексного развития сельских территорий. Благодаря ей в области отремонтировали десятки клубов, школ, библиотек, детских садов. Строятся новые спортивные объекты — например, плавательный бассейн в Октябрьском районе. На особом контроле — благоустройство и модернизация инфраструктуры».

сообщил губернатор.

В рамках программы «Благоустройство сельских территорий» из 51 запланированного в текущем году проекта 43 уже реализованы.

До конца 2024 года работы будут завершены.

Программа действует сразу в 16 муниципалитетах региона. Всего на эти цели из бюджета выделено 38,64 млн рублей.

экономика
сельское хозяйство