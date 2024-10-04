В Казахстане появится Этический кодекс судьи

«Недавно вступили в силу поправки, согласно которым грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей. Можно сказать, что с этим вопросом мы разобрались».