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Бортников рассказал о давлении на Молдавию со стороны Запада

АСТАНА, 4 окт — РИА Новости. Запад все сильнее давит на Молдавию с целью принудить Кишинёв к открытой конфронтации с Россией, это серьезная угроза; Москва надеется, что Кишинев проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

Источник: © РИА Новости

«Также видим серьезную угрозу в усиливающемся давлении Запада на Молдавию с целью принудить Кишинев к открытой конфронтации с Россией. Евросоюз и НАТО увязывают дальнейшую финансовую помощь и перспективы евроинтеграции страны с включением ее территории в логистику военных поставок на Украину и окончательным решением “приднестровского вопроса”, — сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.

«Надеемся, что нынешнее молдавское руководство проявит здравомыслие и не променяет суверенитет и безопасность страны на сиюминутные политические выгоды», — добавил он.

СНГ