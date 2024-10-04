Депутат Рады выступил за мобилизацию украинцев с 18 лет

«Мы всегда про это говорим на комитете. Официально на открытом [заседании] комитета такого обсуждения я не помню, но дискуссии ведутся. В мире такого нет, что мужчины 20 лет, 18 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги-конгрессмены: смотрите, мы даем вам оружие, а вы говорите, что у вас нет людей; как же тогда мужчины от 20 лет не призываются? Мне сложно это объяснить, потому что я не знаю», — сказал он.