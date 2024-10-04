Депутат Рады выступил за мобилизацию украинцев с 18 лет

Об этом сообщил в эфире украинского телеканала НТА секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«Мы всегда про это говорим на комитете. Официально на открытом [заседании] комитета такого обсуждения я не помню, но дискуссии ведутся. В мире такого нет, что мужчины 20 лет, 18 лет не призываются. Мне пишут мои коллеги-конгрессмены: смотрите, мы даем вам оружие, а вы говорите, что у вас нет людей; как же тогда мужчины от 20 лет не призываются? Мне сложно это объяснить, потому что я не знаю», — сказал он.
Депутат добавил, что не понимает, почему во время тяжелейшего для Украины конфликта «есть выбор, кого призывать». «Мы должны быть реалистами — у нас не хватает людей, особенно молодых», — отметил он.
«Так что моя позиция такова: пусть от 18, от 20 лет будем призывать, комплектовать», — подытожил Костенко.
На Украине с марта 2022 года действует режим всеобщей мобилизации. Первоначально ей подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. При этом на Украине продолжают заявлять, что армии критически не хватает людей.