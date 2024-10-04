У омского мэра появился новый заместитель

Заместителем мэра Омска стал директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Юрьевич Баланов. Также Александр Маер стал директором департамента строительства. Ранее он возглавлял ведомство в статусе и.о. К исполнению своих обязанностей оба руководителя приступили накануне.