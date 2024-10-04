У омского мэра появился новый заместитель

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил о новых назначениях в администрации города.
Заместителем мэра Омска стал директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Олег Юрьевич Баланов. Также Александр Маер стал директором департамента строительства. Ранее он возглавлял ведомство в статусе и.о. К исполнению своих обязанностей оба руководителя приступили накануне.
Ранее мы сообщали, что в Омске может появиться штрафная служба. Создание новой структуры, которая будет заниматься работой с «зайцами» в общественном транспорте, обсуждается в администрации города Омска.