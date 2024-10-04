Новый полпред в УрФО Артем Жога встретился с уральскими губернаторами

— Уверен, что при посещении всех регионов [УрФО] и более пристальном и детальном ознакомлении с индустрией, промышленным комплексом, сделаю положительные выводы. Моя задача — сохранять, преумножать благосостояние, развитие Уральского федерального округа, — заявил Артем Жога.