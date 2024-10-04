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Новый полпред в УрФО Артем Жога встретился с уральскими губернаторами

В Екатеринбурге состоялось знакомство глав уральских регионов с Артемом Жогой.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 4 октября нового полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жогу представили губернаторам регионов УрФО. Помимо глав субъектов в церемонии принял участие экс-полпред УрФО, а ныне первый вице-спикер Совета Федерации и временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Также на мероприятии присутствовали представители федеральных структур, сообщает пресс-служба полпредства в УрФО. Артема Жогу представили всем главам уральских регионов — Алексею Текслеру (Челябинская область), Евгению Куйвашеву (Свердловская область), Руслану Кухаруку (ХМАЮ-Югра), Дмитрию Артюхову (Ямал), Александру Моору (Тюменская область) и Вадиму Шумкову (Курганская область).

— Уверен, что при посещении всех регионов [УрФО] и более пристальном и детальном ознакомлении с индустрией, промышленным комплексом, сделаю положительные выводы. Моя задача — сохранять, преумножать благосостояние, развитие Уральского федерального округа, — заявил Артем Жога.

Напомним, ночью 4 октября Артем Жога в новой должности прилетел в Екатеринбург. О его назначении на пост полпреда в Уральском федеральном округе стало известно ночью 3 октября.