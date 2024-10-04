Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме по АЭС за рубежом

В МИД пояснили, что для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия референдума.