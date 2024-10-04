Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме по АЭС за рубежом

«В соответствии с указом Президента РК № 636 от 2 сентября текущего года 6 октября 2024 года состоится республиканский референдум по строительству атомной электростанции в Республике Казахстан. При загранучреждениях Казахстана в 59 иностранных государствах образованы 74 участка референдума», — говорится в информации.
В МИД пояснили, что для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создана участковая комиссия референдума.
Голосование при загранучреждениях РК, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», будет проводиться в день референдума (воскресенье, 6 октября 2024 года) с 07:00 до 20:00 по местному времени.