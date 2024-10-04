Во фракцию партии «Единая Россия» в Думе Братска вошли 16 депутатов из 18-ти единороссов

Всего в Думе Братска 25 депутатов. 18 из них на выборы выдвигались партией «Единая Россия». Также в городской Думе 3 депутата представляют ЛДПР, 2 — партию «Новые люди», еще 2 выиграли выборы как самовыдвиженцы.