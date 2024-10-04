Бортников: США стремятся расширить украинский конфликт на Беларусь

По его словам, западные спецслужбы предпринимают враждебные действия, которые направлены на эскалацию украинского конфликта.
«Явно провокационный характер имеют действия киевского режима и его кураторов на белорусском направлении».
После чего напомнил, как украинские военные концентрировали свои силы у белорусской границы, о многочисленных инцидентах с беспилотниками, а также вербовке белорусов в украинскую армию.
По его мнению, активизация диверсионной работы спецслужб Украины в отношении Беларуси преследуют ту же цель — эскалацию конфликта, участниками которого станут также Прибалтика и Польша.