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Бортников: США стремятся расширить украинский конфликт на Беларусь

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Украинские власти предпринимают провокационные действия на белорусском направлении, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Источник: Sputnik.by

По его словам, западные спецслужбы предпринимают враждебные действия, которые направлены на эскалацию украинского конфликта.

Директор ФСБ считает, что это делается «с перспективой прямого вовлечения в него (конфликт — Sputnik) военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдову и Беларусь».

«Явно провокационный характер имеют действия киевского режима и его кураторов на белорусском направлении».

особо отметил Бортников.

После чего напомнил, как украинские военные концентрировали свои силы у белорусской границы, о многочисленных инцидентах с беспилотниками, а также вербовке белорусов в украинскую армию.

По его мнению, активизация диверсионной работы спецслужб Украины в отношении Беларуси преследуют ту же цель — эскалацию конфликта, участниками которого станут также Прибалтика и Польша.