В Узбекистане создадут Агентство по управлению отходами

Это предусматривает указ президента, посвященный мерам по обеспечению прозрачности и дальнейшему совершенствованию системы управления в сферах экологии и охраны окружающей среды.
Агентство будет государственным органом, ответственным за разработку, проведение испытаний и внедрение в практику единых норм и стандартов, координацию деятельности в сфере обращения с отходами, а также управление госимуществом в этой сфере.
Кроме того, с 1 января 2026 года с целью обеспечения открытости и полного налаживания обратной связи между предпринимателями и населением планируется:
- онлайн-отслеживание процессов проводимых тендеров по передаче предпринимателям услуг по обращению с отходами;
- установка предприятиями санитарной очистки камер видеонаблюдения на мусоросборочных пунктах и создание возможности наблюдения жителями за работами, проводимыми в этих пунктах;
- установка систем онлайн-определения местоположения (GPS) на всех видах специальной техники, осуществляющей транспортировку отходов;
- создание «Call-центра» для предоставления полной информации о предприятиях санитарной очистки, приема жалоб по качеству и охвату услугами, а также обратной связи с предприятиями санитарной очистки;
- предоставление достоверной информации о географической границе территорий обслуживания предприятий санитарной очистки, дислокации мусоросборочных пунктов (контейнеров), прикрепленных к населению и юридическим лицам;
- ознакомление с графиком вывоза отходов абонентов.