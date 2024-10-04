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В Узбекистане создадут Агентство по управлению отходами

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики, сообщает Минюст РУз.

Источник: РИА Новости

Это предусматривает указ президента, посвященный мерам по обеспечению прозрачности и дальнейшему совершенствованию системы управления в сферах экологии и охраны окружающей среды.

Агентство будет государственным органом, ответственным за разработку, проведение испытаний и внедрение в практику единых норм и стандартов, координацию деятельности в сфере обращения с отходами, а также управление госимуществом в этой сфере.

Кроме того, с 1 января 2026 года с целью обеспечения открытости и полного налаживания обратной связи между предпринимателями и населением планируется:

  • онлайн-отслеживание процессов проводимых тендеров по передаче предпринимателям услуг по обращению с отходами;
  • установка предприятиями санитарной очистки камер видеонаблюдения на мусоросборочных пунктах и создание возможности наблюдения жителями за работами, проводимыми в этих пунктах;
  • установка систем онлайн-определения местоположения (GPS) на всех видах специальной техники, осуществляющей транспортировку отходов;
  • создание «Call-центра» для предоставления полной информации о предприятиях санитарной очистки, приема жалоб по качеству и охвату услугами, а также обратной связи с предприятиями санитарной очистки;
  • предоставление достоверной информации о географической границе территорий обслуживания предприятий санитарной очистки, дислокации мусоросборочных пунктов (контейнеров), прикрепленных к населению и юридическим лицам;
  • ознакомление с графиком вывоза отходов абонентов.

экономика
экология