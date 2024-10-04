FT: финансовые круги США оказывают растущую поддержку Камале Харрис

«Вице-президент Харрис считает, что сильная деловая среда является двигателем, стимулирующим экономический рост и возможности, — приводит издание слова председателя юридической фирмы Paul Weiss Брэда Карпа. — Она выступает за разумное регулирование [и] предсказуемые и прозрачные правила». Ее влияние на Уолл-стрит окрепло после того, как кампания демократов предоставила место на трибуне на недавнем съезде Демократической партии Кеннету Шено, бывшему генеральному директору American Express, а ныне главе частной инвестиционной группы General Catalyst.
Эта и другие инициативы вице-президента убедили некоторых умеренных на Уолл-стрит, поддерживавших ее ключевого соперника на выборах — республиканца Дональда Трампа, пересмотреть свои позиции, отмечает издание.
По словам одного из влиятельных банкиров, Харрис «собирает все воедино, и многие люди поддержат ее». В экономической сфере «большинство людей довольны Трампом, но существует разброс голосов, потому что с Трампом связано много рисков», — добавил финансист.
Как сообщалось ранее, предвыборная кампания Харрис ежедневно расходует на $5 млн больше, чем штаб Трампа. По свидетельству агентства Bloomberg, она тратила «в августе в среднем $7,5 миллиона в день по сравнению с $2,6 млн» со стороны Трампа. Щедрые пожертвования доноров с Уолл-стрит и из Кремниевой долины позволили кандидату от демократов «перейти в наступление против Трампа». Согласно информации Федеральной избирательной комиссии США, Харрис начала в сентябре предвыборные баталии, имея $404 млн, а Трамп — $295 млн.
Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Первоначально предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий лидер США Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис. Делегаты завершившегося 22 августа съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили ее кандидатом в президенты США.