FT: финансовые круги США оказывают растущую поддержку Камале Харрис

Как сообщалось ранее, предвыборная кампания Харрис ежедневно расходует на $5 млн больше, чем штаб Трампа. По свидетельству агентства Bloomberg, она тратила «в августе в среднем $7,5 миллиона в день по сравнению с $2,6 млн» со стороны Трампа. Щедрые пожертвования доноров с Уолл-стрит и из Кремниевой долины позволили кандидату от демократов «перейти в наступление против Трампа». Согласно информации Федеральной избирательной комиссии США, Харрис начала в сентябре предвыборные баталии, имея $404 млн, а Трамп — $295 млн.