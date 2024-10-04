Шор рассказал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, ЕС не нуждается в суверенной Молдавии. В первую очередь, отметил оппозиционер, европейские политики используют демократию как обоснование всех своих политических нарративов и действий — от угроз и подкупа политиков в других странах до военных ударов по городам. Также он указал на то, что в самом ЕС демократия постепенно перешла в авторитаризм, в то время как чиновники ЕС это игнорируют. Шор призвал власти Молдавии отказаться от выбранного ими курса на евроинтеграцию.