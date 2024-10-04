Шор рассказал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, ЕС не нуждается в суверенной Молдавии. В первую очередь, отметил оппозиционер, европейские политики используют демократию как обоснование всех своих политических нарративов и действий — от угроз и подкупа политиков в других странах до военных ударов по городам. Также он указал на то, что в самом ЕС демократия постепенно перешла в авторитаризм, в то время как чиновники ЕС это игнорируют. Шор призвал власти Молдавии отказаться от выбранного ими курса на евроинтеграцию.
«Мы вам не дадим бросить нашу страну под каток европейской демократии. Молдавия останется суверенной», — заявил Шор, обращаясь к властям страны.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз?» Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока «Победа» Илан Шор, а также экс-президент и лидер партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим референдумом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум во многом является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.