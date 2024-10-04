Власти отредактируют Генплан Екатеринбурга

Ранее разработчики документа рассказывали, что концепция территориального развития Екатеринбурга, которая легла в основу Генплана, разрабатывалась заранее с учетом соседних населенных пунктов, вошедших в Екатеринбургскую агломерацию. Концепция территориального развития уральской столицы, на базе которой создавался новый Генплан, включала границы агломерации. В нее входят Верхняя Пышма, Березовский, Арамиль, часть Сысерти, Дегтярск, Полевской. Согласно проекту, Екатеринбург будет строиться по всем направлениям: на севере он будет сращиваться с Верхней Пышмой. На юге Екатеринбург прирастет Поповым Логом, Большой Сысертью. Документ был утвержден минстроем области в 2021 году.