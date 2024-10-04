Лукашенко в Пинском районе ознакомится с развитием АПК и социальной сферы

Глава государства посетит ОАО «Парохонское», где ему доложат о производственной деятельности и перспективах развития этого сельхозпредприятия, организации работы по семеноводству многолетних трав. Речь также пойдет о завершении уборки зерновых и ходе сельскохозяйственных работ в Беларуси, Брестской области и Пинском районе.
Еще одна тема рабочей поездки — мелиорация. Ожидается, что Александр Лукашенко ознакомится с мелиоративной техникой, используемой в ОАО «Парохонское».
Планируется, что в ходе рабочей поездки Президент также уделит внимание вопросам развития социальной сферы.
ОАО «Парохонское» расположено на бывших болотах поймы рек Припять, Ясельда и Бобрик. В апреле 1974 года первые 2,5 тыс. га были переданы для сельхозпроизводства совхозу «Парохонский». Мелиоративные работы продолжались 10 лет — до 1984 года. Продуктом мелиорации земель стал совхоз «Парохонский» с общим объемом мелиоративных земель 14 тыс. га., из которых 12,4 тыс. га сельхозугодий.
Предприятие пережило непростой период первой половины 1990-х, когда произошло резкое падение производства. Впоследствии при государственной поддержке постепенно начала закупаться новая техника, возобновились мелиоративные работы, построены животноводческие комплексы. В итоге удалось практически заново отстроить «Парохонское».
В настоящий момент предприятие имеет поголовье КРС 26,5 тыс. голов. Общая площадь земель составляет почти 26,6 тыс. га, из которых сельхозугодья — около 20 тыс. га. За 2023 год произвели около 53 тыс. т молока при удое на корову более 10 тыс. кг, продано более 7 тыс. т говядины при среднесуточном привесе 950 г.
Выручка от реализации продукции составила Br109 млн, выручка на одного работающего — Br158 тыс. при среднемесячной заработной плате Br2150. Получено прибыли более Br14 млн при рентабельности 17,5%. Доходы предприятия позволяют оплачивать кредиты, займы, лизинговые обязательства, вести расширенное воспроизводство, закупать технику, осуществлять строительство производственных объектов. Соответственно получила дополнительные источники для развития и социальная сфера агрогородка Парохонск в Пинском районе.