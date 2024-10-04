Лукашенко в Пинском районе ознакомится с развитием АПК и социальной сферы

В настоящий момент предприятие имеет поголовье КРС 26,5 тыс. голов. Общая площадь земель составляет почти 26,6 тыс. га, из которых сельхозугодья — около 20 тыс. га. За 2023 год произвели около 53 тыс. т молока при удое на корову более 10 тыс. кг, продано более 7 тыс. т говядины при среднесуточном привесе 950 г.