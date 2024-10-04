Фонд грантов Главы Башкирии поддержал 830 проектов более чем на 1,3 млрд рублей

«Сотни проектов, тысячи добрых дел, десятки тысяч жителей, которым была оказана помощь, проекты, направленные на развитие культуры, пропаганду спорта, социальную защиту и поддержку нуждающихся, популяризацию изучения родных языков, развитие кинематографа и молодежных инициатив — все это сделано командами некоммерческих организаций республики при поддержке грантов Главы Башкортостана. Мы рады быть причастными к таким добрым событиям в истории нашей республики. За 5 лет сделано много, но, безусловно, всегда есть куда расти и развиваться: масштабировать лучшие практики, содействовать устойчивости НКО, повышать информированность жителей о добрых делах, воодушевляя новых энтузиастов, которые придут в НКО-сектор. Это совместная работа Фонда и некоммерческого сектора республики», — прокомментировала генеральный директор Фонда Люция Сайфуллина.