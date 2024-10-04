Олбани
+10°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонд грантов Главы Башкирии поддержал 830 проектов более чем на 1,3 млрд рублей

Фонду грантов Главы Башкирии исполнилось пять лет. Все это время он поддерживает социально значимые инициативы некоммерческих организаций в самых разных областях. Об этом написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров.

Источник: Пресс-служба Фонда грантов Главы РБ

Напомним, что Фонд был создан указом Главы республики от 1 октября 2019 года в целях государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты.

За 2020−2024 годы в Башкирии гранты получили 830 проектов в сферах культуры, спорта, социальной защиты и поддержки взрослых и детей с ОВЗ, кинематографии, СМИ, молодежной политики, сохранения и развития языков народов республики. За это время проведено 20 конкурсов, на которые прислали более 4 тыс. заявок со всей республики и из других регионов. Общая сумма поддержки превысила 1,3 млрд рублей, 970 млн рублей из них выделили из бюджета республики, 364,86 млн рублей — привлеченные средства Фонда президентских грантов.

«У нас сложилось зрелое, крепкое гражданское общество. Наши НКО оказывают реальную помощь людям в самых разных направлениях. А наша задача — продолжать помогать им в реализации добрых и таких важных инициатив», — написал Радий Хабиров.

С 2023 года по инициативе Главы РБ проводится конкурс на поддержку проектов в сфере кинематографии. Так, в прошлом году поддержку получили три полнометражных и один короткометражный фильм, а также один короткометражный анимационный фильм. Жители республики увидят такие картины, как «Уфа, я люблю тебя!», «Два брата», научно-популярный фильм «Место силы», мультфильм «Әлифба» и военно-патриотический фильм «Фарзана идёт на запад».

Для поддержки бойцов СВО и их семей были созданы такие проекты, как «Помощь рядом. Центр поддержки семей участников СВО» в Гафурийском районе; «Клуб СВОя семейная гостиная» в Уфе; «Герои среди нас», реализуемый на территории Хайбуллинского района.

С целью оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья были поддержаны проекты «Милосердие» для детей и взрослых с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, находящимися в Уфимском хосписе; медиапроект «Счастье — это вместе» для людей с ОВЗ, которые делают добрые дела для своей малой Родины; «Помогаем ребенку говорить» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 1 до 14 лет и многие другие проекты.

Ежегодно при поддержке Фонда создаются новые пространства. Например, в Зианчуринском районе создали молодежное пространство «Первые», где будут проводиться мероприятия для раскрытия творческих, креативных, интеллектуальных способностей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет и подростков из группы риска. А в городе Ишимбай в детском саду № 21 создали интерактивную сенсорную комнату для проведения в ней психокоррекционных и интегрированных развивающих занятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 1,5 до 8 лет.

«Сотни проектов, тысячи добрых дел, десятки тысяч жителей, которым была оказана помощь, проекты, направленные на развитие культуры, пропаганду спорта, социальную защиту и поддержку нуждающихся, популяризацию изучения родных языков, развитие кинематографа и молодежных инициатив — все это сделано командами некоммерческих организаций республики при поддержке грантов Главы Башкортостана. Мы рады быть причастными к таким добрым событиям в истории нашей республики. За 5 лет сделано много, но, безусловно, всегда есть куда расти и развиваться: масштабировать лучшие практики, содействовать устойчивости НКО, повышать информированность жителей о добрых делах, воодушевляя новых энтузиастов, которые придут в НКО-сектор. Это совместная работа Фонда и некоммерческого сектора республики», — прокомментировала генеральный директор Фонда Люция Сайфуллина.

Напомним, что социальный проект «Счастье — это вместе» реализует «Башинформ». Данный проект стал победителем первого в республике конкурса гранта Главы РБ в сфере СМИ. Он реализуется в рамках проходящего в республике Года особой заботы о людях с ОВЗ и призван рассказать жителям Башкирии о настоящих героях — людях, которые, в силу обстоятельств, потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу. Материалы, опубликованные в рамках проекта, можно прочитать здесь.

экономика
образование
здоровье