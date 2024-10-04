Фонд грантов Главы Башкирии поддержал 830 проектов более чем на 1,3 млрд рублей

Напомним, что Фонд был создан указом Главы республики от 1 октября 2019 года в целях государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты.
За 2020−2024 годы в Башкирии гранты получили 830 проектов в сферах культуры, спорта, социальной защиты и поддержки взрослых и детей с ОВЗ, кинематографии, СМИ, молодежной политики, сохранения и развития языков народов республики. За это время проведено 20 конкурсов, на которые прислали более 4 тыс. заявок со всей республики и из других регионов. Общая сумма поддержки превысила 1,3 млрд рублей, 970 млн рублей из них выделили из бюджета республики, 364,86 млн рублей — привлеченные средства Фонда президентских грантов.
«У нас сложилось зрелое, крепкое гражданское общество. Наши НКО оказывают реальную помощь людям в самых разных направлениях. А наша задача — продолжать помогать им в реализации добрых и таких важных инициатив», — написал Радий Хабиров.
С 2023 года по инициативе Главы РБ проводится конкурс на поддержку проектов в сфере кинематографии. Так, в прошлом году поддержку получили три полнометражных и один короткометражный фильм, а также один короткометражный анимационный фильм. Жители республики увидят такие картины, как «Уфа, я люблю тебя!», «Два брата», научно-популярный фильм «Место силы», мультфильм «Әлифба» и военно-патриотический фильм «Фарзана идёт на запад».
Для поддержки бойцов СВО и их семей были созданы такие проекты, как «Помощь рядом. Центр поддержки семей участников СВО» в Гафурийском районе; «Клуб СВОя семейная гостиная» в Уфе; «Герои среди нас», реализуемый на территории Хайбуллинского района.
С целью оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья были поддержаны проекты «Милосердие» для детей и взрослых с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, находящимися в Уфимском хосписе; медиапроект «Счастье — это вместе» для людей с ОВЗ, которые делают добрые дела для своей малой Родины; «Помогаем ребенку говорить» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в возрасте от 1 до 14 лет и многие другие проекты.
Ежегодно при поддержке Фонда создаются новые пространства. Например, в Зианчуринском районе создали молодежное пространство «Первые», где будут проводиться мероприятия для раскрытия творческих, креативных, интеллектуальных способностей молодежи в возрасте от 14 до 35 лет и подростков из группы риска. А в городе Ишимбай в детском саду № 21 создали интерактивную сенсорную комнату для проведения в ней психокоррекционных и интегрированных развивающих занятий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 1,5 до 8 лет.
«Сотни проектов, тысячи добрых дел, десятки тысяч жителей, которым была оказана помощь, проекты, направленные на развитие культуры, пропаганду спорта, социальную защиту и поддержку нуждающихся, популяризацию изучения родных языков, развитие кинематографа и молодежных инициатив — все это сделано командами некоммерческих организаций республики при поддержке грантов Главы Башкортостана. Мы рады быть причастными к таким добрым событиям в истории нашей республики. За 5 лет сделано много, но, безусловно, всегда есть куда расти и развиваться: масштабировать лучшие практики, содействовать устойчивости НКО, повышать информированность жителей о добрых делах, воодушевляя новых энтузиастов, которые придут в НКО-сектор. Это совместная работа Фонда и некоммерческого сектора республики», — прокомментировала генеральный директор Фонда Люция Сайфуллина.
Напомним, что социальный проект «Счастье — это вместе» реализует «Башинформ». Данный проект стал победителем первого в республике конкурса гранта Главы РБ в сфере СМИ. Он реализуется в рамках проходящего в республике Года особой заботы о людях с ОВЗ и призван рассказать жителям Башкирии о настоящих героях — людях, которые, в силу обстоятельств, потеряли здоровье, но не потеряли себя, а, напротив, приобрели очень важное знание: настоящее счастье — когда ты нужен родным, близким, обществу. Материалы, опубликованные в рамках проекта, можно прочитать здесь.