ФСБ: Беларусь помогла установить причастных к попытке покушений на офицеров РФ

Бортников обратил внимание на то, что совместно с Комитетом госбезопасности Беларуси был установлен ряд лиц, которые причастны к подготовке убийств офицеров командного состава Воздушно-космических сил России, а также к деятельности «полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС».