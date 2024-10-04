ФСБ: Беларусь помогла установить причастных к попытке покушений на офицеров РФ

ФСБ сказало, что Комитет государственной безопасности Беларуси помог установить причастных к попытке покушений на офицеров командного состава ВКС России. Об этом рассказал директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников во время заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, пишет ТАСС.
Бортников обратил внимание на то, что совместно с Комитетом госбезопасности Беларуси был установлен ряд лиц, которые причастны к подготовке убийств офицеров командного состава Воздушно-космических сил России, а также к деятельности «полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС».
Как пишет Spitnik.by, сотрудники ФСБ предотвратили покушение на трех высокопоставленных офицеров в Москве в июле 2024 года. Говорится, что покушение попытались организовать украинские спецслужбы. Удалось установить россиянина, которого завербовала украинская военная разведка.
«Агент СВР по почте доставил на три адреса замаскированные бомбы. Он предполагал взорвать их после получения уведомления о доставке», — сказано в сообщении.
Тем временем телеканал ОНТ сообщил, где планировались теракты в Минске в ноябре — декабре 2023: «Дана Молл, Галерея, Кафедральный собор, железнодорожный вокзал».
Ранее «Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с холодной водой 4 и 5 октября.
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