В Польше «детская водка» привела к отставкам чиновников

В польских магазинах различных сетей недавно появились в продаже ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики. Проблема заключается в том, что эти тюбики внешне очень похожи на те, в которых массово продаются продукты для детей — различные фруктовые соки и муссы.